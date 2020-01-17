Замурованный выход и ручная сигнализация: шокирующие подробности пожара в колледже Одессы (документ)

4 декабря в Одессе произошел пожар в здании колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, который обернулся настоящей трагедией и унес жизни 16 человек. 6 декабря Кабмин распорядился создать правительственную комиссию по расследованию причин возникновения пожара. В распоряжении "Апострофа" оказался отчет комиссии, которую возглавлял первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. Документ открывает множество подробностей о событиях в колледже и возможных виновниках происшествия.

Как все происходило

Информация о пожаре в колледже поступила в ГСЧС Одесской области в 10 часов 12 минут 4 декабря, а уже спустя три минуты, в 10 часов 17 минут первые подразделения ГСЧС приступили к спасению людей и тушению пожара.

На момент пожара в здании колледжа находилось 210 человек: 172 студента и 38 сотрудников учебного заведения. Большинство людей вышли из здания самостоятельно. Но тех, кто не смог покинуть горящее здание колледжа, а это 40 человек, спасли работники ГСЧС (18 человек вывели спасатели при помощи пожарных лестниц, а 22 человека вышли по внутренним лестничным клеткам).

Локализовать пожар удалось только в 14:18, а поисково-спасательные работы продолжались до 8 часов утра 14 декабря. Вследствие пожара погибли 16 человек, двое из них скончались в больнице от полученных травм. Тела 14 людей были обнаружены под завалами строительных конструкций.

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Для ликвидации ЧП и его последствий было привлечено 4,4 тысячи человек и 632 единицы техники. Только от ГСЧС привлекали более тысячи спасателей.

Кто виноват

В ходе досудебного расследования было определено, что очаг возгорания возник на третьем этаже колледжа в кабинете заведующей отделением экономики и предпринимательства. При этом самой заведующей в момент возгорания не было в кабинете. Отсюда пожар распространился по всему третьему этажу, а потом пламенем один за другим были охвачены четвертый, пятый и шестой этажи.

Пожар в колледжеФото: Getty images

Основная версия причин пожара, как установила правительственная комиссия – возгорание бытового электрооборудования, вероятно, обогревателя. Следователи установили, что в колледже активно пользовались такими приборами, несмотря на то, что здание было подключено к системе централизованного отопления.

Эвакуация студентов и сотрудников учебного заведения с третьего этажа осложнялась тем, что один из двух выходов с этажа был закрыт. Более того, само здание колледжа имело три выхода, но один из них был замурован.

Более всего распространению огня способствовала обшивка стен: легковоспламеняющаяся так называемая вагонка. В последний раз проверка здания колледжа на предмет пожарной безопасности проводилась в 2014 году. Тогда проверяющие от ГСЧС порекомендовали руководству учебного заведения поменять обшивку, но этого так и не было сделано.

Были проблемы у колледжа и в электрощитовой: там находились фарфоровые предохранители, один из которых был оборудован перемычкой, которая позволяла значительно увеличивать нагрузку на электросеть.

Ну и, конечно же, проблемы с сигнализацией.

"Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в автоматическом режиме отсутствовала. Здание было оборудовано устаревшей системой оповещения типа "ревун", которая приводилась в действие в ручном режиме путем нажатия на кнопку, которая находилась возле места вахтера на первом этаже", - говорится в тексте отчета.

А огнетушители и пожарные багры следователи нашли под кроватью и за шкафом в кабинете коменданта колледжа, который и был ответственным за пожарную безопасность здания.

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В целом же комиссия пришла к выводу, что руководство и персонал колледжа сознательно допускали грубые нарушения норм пожарной безопасности.

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Денежный вопрос

Семьям погибших в пожаре и пострадавшим, которые получили травмы, Кабмин запланировал выделить материальную помощь. В частности, семьи погибших получат по 200 тысяч гривен. По 100 тысяч гривен получат пострадавшие, которые получили травмы средней тяжести и по 30 тысяч гривен выделят тем, кто получил в результате пожара травмы легкого характера.

На ликвидацию последствий пожара для ГСЧС выделено 580 тысяч гривен.

Что будут делать

Правительственная комиссия пришла к выводу, что грубые нарушения правил пожарной безопасности в колледже стали следствием слишком нестрогой ответственности за отказ выполнять требования спасателей. Например, если проверяющие устанавливают, что в здании не стоит пожарная сигнализация, а руководство предприятия ничего не предпринимает, то ему грозит штраф: всего 170 гривен.

Соответственно, в отчете комиссии рекомендуется внести изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях и усилить ответственность за невыполнение рекомендаций проверяющих.

Кроме того, в правительстве планируют изменить судебное законодательство, чтобы суды по сокращенной процедуре рассматривали иски об остановке предприятий по причине нарушения правил пожарной безопасности.

Также комиссия рекомендовала предусмотреть в государственном и местных бюджетах, бюджетах предприятий государственной и коммунальной собственности, обязательный процент на финансирование мер по пожарной безопасности.

Наконец, правительственная комиссия инициировала проведение проверок пожарной безопасности во всех учебных заведениях страны.