Батон за то, что пережили блокаду: оккупанты опозорились "щедрым" подарком ветеранам в Крыму, фото

В аннексированном Россией Крыму оккупационные власти опозорились с подарком ветеранам.

Об этом сообщают в Telegram-канале 360tv.ru.

Старикам, которые защищали родину местные власти вручили батон и медаль.

"В Крыму чиновницы в роскошных шубах опозорились подачкой блокадникам. Дамы пришли поздравить ветеранов, но не угадали с подарками, те оказались весьма странными - белый батон, который чиновницы назвали "символическим хлебом", и медаль. А что... бюджетненько так получилось", - написали в сети.

Также описали и поведение чиновников во время вручения подарков.

"Самое интересное, что в квартирах стариков дамы не снимали роскошные шубы: то ли постеснялись, то ли слишком спешили", - отметили в интернете.

Пользователей сети возмутила данная ситуация.

Как сообщал "Апостроф", в Орле (Россия) на социальном баннере с ветеранами допустили грубую ошибку с правописанием.