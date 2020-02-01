Что-то пошло не так: Зеленский устроил "разбор полетов" из-за платежек за отопление, видео

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с платежами за отопление, которые получили украинцы.

Об этом президент написал на своей Facebook-странице.

"Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один - получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два - выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны ", - отметил Зеленский.

Как видно из опубликованного на странице президента видео, во время совещания премьер Алексей Гончарук сообщил ему, что за декабрь люди в среднем получили от 5 до 35% меньше платежку за теплоснабжение.

Как информировал "Апостроф" ранее, 30 января в городе Малин Житомирской области возмущенные горожане собрались под управлением газового хозяйства и сожгли платежки за газ, в которых им насчитали абонплату за транспортировку голубого топлива.