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Что-то пошло не так: Зеленский устроил "разбор полетов" из-за платежек за отопление, видео

суббота, 01 февраля 2020, 11:37
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с платежами за отопление, которые получили украинцы.

Об этом президент написал на своей Facebook-странице.

"Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один - получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два - выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны ", - отметил Зеленский.

Как видно из опубликованного на странице президента видео, во время совещания премьер Алексей Гончарук сообщил ему, что за декабрь люди в среднем получили от 5 до 35% меньше платежку за теплоснабжение.

Как информировал "Апостроф" ранее, 30 января в городе Малин Житомирской области возмущенные горожане собрались под управлением газового хозяйства и сожгли платежки за газ, в которых им насчитали абонплату за транспортировку голубого топлива.

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