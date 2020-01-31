Украинцы начали жечь платежки за газ: опубликовано видео

30 января в городе Малин Житомирской области возмущенные горожане собрались под управлением газового хозяйства и сожгли платежки за газ, в которых им насчитали абонплату за транспортировку голубого топлива.

Видео опубликовал на Facebook-странице организатор акции Валентин Сербин.

На кадрах видно, как один человек держит факел, а несколько женщин пожилого возраста и мужчина в инвалидной коляске сжигают платежки. Рядом стоит горожанин и держит флаг Украины.

"Собралась инициативная группа, потому что решили, что такое терпеть больше нельзя. Это платежки, это и капля, которая взбудоражила всех, независимо от политических предпочтений и убеждений. Сегодня мы провели предупредительную акцию. Потому, что есть вопросы и по владельцам тех сетей, по олигархах, которые принимают решения в выгоду своему карману, за счет потребителей. Далее я планирую, что на сессии городского совета будет вынесен вопрос об обращении к президенту об отмене данного постановления ", - рассказал один и организаторов акции Николай Полиновский.

Инициативная группа также готовит обращение в городской совет, к депутатам областного совета и народному депутату Татьяне Грищенко.

Как информировал "Апостроф" ранее, украинцев удивила платежка за доставку газа, которым в доме даже не пользовались.