Крым на сухом пайке: как оккупанты потребовали напоить их из Днепра

То ли у крымских оккупантов в горле пересохло, а может просто закончилось то, что они пили с начала оккупации Крыма, но гордые "крымнашевцы" накануне предложили России договориться с Украиной о возобновлении поставок воды на полуостров.

При этом не далее, чем два месяца назад так называемые крымские власти уверяли, что им и без украинской воды хорошо. Да и вообще, Украина отправляла в Крым не воду, а отраву.

"Апостроф" рассказывает, что происходит с водой в оккупированном Крыму и готова ли Украина вернуть воду оккупантам.

Налей же мне, налей!

12 августа так называемый зампред "Совета министров" Крыма Георгий Мурадов заявил, что оккупанты намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров воды из Днепра.

При этом он выдал мысль о том, что вода-то в Днепре "русская".

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", - сказал он.



Что раньше говорили оккупанты

"Нам вода от Украины не нужна. Она жутко загрязненная", - говорил 14 июня так называемый глава "крымского парламента" Владимир Константинов.

Он также заявил, ссылаясь на неназванных специалистов, что "вода, которая поступала в Крым, способствовала росту онкологических заболеваний".

"Со всей Украины вся эта радиация и стоки сюда шли в Крым", - заявлял Константинов.



Что ответили в Украине

Постпред президента Украины в Автономной Республики Крым Антон Кориневич в свою очередь парировал, что у Крыма не может быть никаких претензий на воду из Днепра, поскольку река впадает в Черное море, а не протекает по территории полуострова.

"Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право. По всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает", - сказал он.

При этом он предложил оккупантам заняться обеспечением "оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами" и напомнил, что Крым также является территорией Украины, поэтому Россия не имеет права выносить на межгосударственный уровень вопросы оккупированного ею полуострова

Ранее Кориневич также заявлял, что Украина не собирается возобновлять поставки пресной воды Северо-Крымским каналом.



Что еще придумали оккупанты

В октябре 2018 года тот же Мурадов предлагал России перекрыть Днепр на входе в Украину, а из притока Днепра – Десны, отправить воду в приток Волги – Оку. Таким образом он хотел компенсировать недополученную Крымом воду. Как именно вода из Оки должна была попадать в Крым – Мурадов не рассказывал. Наверно, как и все остальное – аки камни с неба.

В чем суть проблемы



После аннексии Крыма в 2014 году Украина перекрыла водоснабжение оккупированного полуострова через Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 90% потребностей Крыма в воде, как для заполнения водохранилищ, так и для орошения плодородных почв.

В результате, большие проблемы возникли на севере Крыма в Джанкойском, Красноперекопском районах, а также городе Армянск, где ситуация дошла до химической катастрофы.

И если с поставками воды для жителей Крыма оккупанты еще с горем пополам справляются, то для обеспечения промышленности и все увеличивающейся военной группировки в Крыму воды уже не хватает.

"Воды в Крыму не хватает для обслуживания военной базы и обеспечения ее устойчивости (в.т.ч. – для промышленности). То, что оккупанты направляют воду, которой вполне достаточно для людей, на потребности военной базы – это проблема не Украины. Это ответственность России … Перекрыв воду, Украина не создает никаких проблем для крымчан. Она создает проблемы для военной базы. Но с какого перепугу Украина должна поить и обслуживать военную базу оккупанта на своей территории", - писал ранее в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Алексей Копытько.

Ранее бывший вице-премьер АРК Андрей Сенченко в интервью "Апострофу" заявил, что в Крыму предостаточно воды, но Россия не хочет тратить деньги на то, чтобы обеспечить ею полуостров.

"Дело в том, что воды в Крыму для гражданского населения достаточно. Есть статистика о том, сколько воды в Крым поступает в виде поверхностных стоков, то есть дождей и снега. Речь идет в среднем о миллиарде кубических метров в год. Еще до полумиллиарда кубометров можно получить из подземных источников, но если это делать рационально", - заявил он.

При этом, по его подсчетам, на два миллиона человек нужно около 100 миллионов кубических метров воды.

"А я вам назвал потенциальные возможности – полтора миллиарда. То есть на самом деле пресной воды в Крыму в 15 раз больше, чем потребляет население", - убежден Сенченко.

Однако, он отмечает, что для того, чтобы очистить эту воду и подать ее населению, "нужно понести серьезные затраты, то есть оккупантам приходится платить, и очень много".