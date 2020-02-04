Киву поймали на "пикантной" переписке с Жириновским о Гончаруке: видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива переписывался с российским одиозным политиком Владимиром Жириновским.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На этот раз Илья Кива вел переписку в запрещенном в РФ мессенджере Telegram. Политик подписан у Кивы как "Жирик".

Сначала политики обменялись любезностями, поздоровались и спросили друг у друга о самочувствии. А потом Кива стал жаловаться российскому коллеге на правительство Алексея Гончарука. Кабинет министров он обозвал нецензурной бранью и заявил, что они "про*рали страну" и теперь, мол, нет шанса наладить дружеские отношения с Россией. Не обошлось и без "пикантных" намеков.

Осторожно, видео 18+

Сообщение Кива написал, перечитал, почесал голову и заблокировал телефон. Момент отправки журналисты не зафиксировали.

Как информировал "Апостроф" ранее, 22 января народный депутат из "Оппозиционные платформы - За жизнь" Илья Кива спровоцировал конфликт с ветераном АТО в одном из ресторанов Киева, боднув его головой.