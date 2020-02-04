В Раде трогательно почтили память погибших Героев Небесной Сотни: эксклюзивные фото

4 февраля народные депутаты, собравшиеся на третью сессию девятого созыва, почтили память Небесной Сотни - украинцев, погибших во время Революции Достоинства зимой 2014 года.

Фотографии из зала Верховной Рады сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Народные депутаты в верхней ложе, где, обычно, за заседанием наблюдают журналисты, развернули большой баннер с портретами погибших украинцев. Всего - 98 портретов погибших.

"Мы сейчас здесь, потому что они на небе", - говорится в надписи над портретами.

Через две недели - 18 февраля - проходит 6 лет с тех пор, как на улице Институтской, Грушевского, Крещатике и Майдане Независимости спецназовцы, подконтрольные команде экс-президента Виктора Януковича, расстреляли мирных митингующих.

18 февраля погибли 23 человека, на следующий день - 8 человек. 20 февраля погибло наибольшее количество за все время противостояния - 47 украинцев.

Как информировал "Апостроф" ранее, во вторник, 4 февраля, на третьей сессии девятого созыва народные избранники планируют назначить нового вице-премьер-министра Украины и рассмотреть ряд поправок в Конституцию Украины.