Займутся Конституцией и не только: онлайн трансляция заседания Рады 4 февраля

Во вторник, 4 февраля, на третьей сессии девятого созыва народные избранники планируют назначить нового вице-премьер-министра Украины и рассмотреть ряд поправок в Конституцию Украины.

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В 10:00 депутаты планируют освободить от должности Министра развития общин и территорий Украины А. Бабака и назначить вице-премьер-министром Украины Д. Шмыгаля.

Для предварительного одобрения народные избранники обработают Проект Закона по уменьшению конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплению пропорциональной избирательной системы. А дальше начнут работу над законопроектами о внесении изменений в Конституцию Украины.

В частности, рассмотрят проекты законов о закреплении полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований; о законодательной инициативе народа; о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Также нардепы рассмотрят изменения в Уголовный кодекс и в Закон о получении гражданства.

Как информировал "Апостроф" ранее, Окружной административный суд города Киева просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд с иском о запрете деятельности партии "Слуга народа".