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"Очистка" от токсинов и не только: появилась порция забавных фото из Рады

среда, 05 февраля 2020, 14:56
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5 февраля на третьей сессии девятого созыва народные избранники дали много поводов для веселья украинцам.

Смешные фотографии с нардепами разместил Ян Доброносов на Facebook-странице.

На одной из них депутат от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий пьет "Кока-Колу".

Автор фотографии заметил, что делает это народный избранник уже второй день подряд. В остроумных комментариях украинцы предположили, что так Радуцкий избавляется от токсинов, утоляет жажду после ужина с алкоголем или рекламирует напиток, потому что стал лицом этого популярного бренда.

На другом фото депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук вместе со своим коллегой расставляет флажки с партийной символикой.

Украинцы отметили, что использовать партийную символику сейчас уже не в тренде. Также отметили, что непонятно, в этот момент у депутатов начало рабочего дня или его завершение.

Попали в объектив фотоаппарата и два народных депутата, которые зачем-то очень внимательно рассматривали потолок. "Смотри, какой законопроект летит", - подписал автор сделанное фото.

В комментариях к фото пользователи предположили, что мужчины спорят о том, сколько весит люстра под куполом Рады и не упадет ли она кому-нибудь на лицо.

На другом фото у одного из народных депутатов разбилась стеклянная бутылка с напитком и на полу образовалась лужа.

В сети пошутили, не пивом ли увлекался народный избранник во время пленарного заседания. Некоторые сравнил пятно с психологическим тестом Роршаха. Были и такие, которые увидели в луже от напитка знак того, что новая Верховная Рада много не поработает и ее скоро распустят. Но большинство сошлось на том, что "слугам народа" сейчас самым понадобилась уборщица. Ей даже предложили на депутатские деньги купить тряпку, веник и ведро, как это делают в школах.

Как информировал "Апостроф" ранее, 4 февраля на третьей сессии девятого созыва народные избранники назначили нового вице-премьер-министра Украины и рассмотрели ряд поправок в Конституцию Украины.

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