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Рада сделала важный шаг к жесткому наказанию обидчиков животных: что им будет грозить

среда, 05 февраля 2020, 16:08
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Фото: korrespondent.net

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными теперь наступать с 14 лет.

Соответствующий законопроект народные депутаты приняли 5 февраля в первом чтении.

Законопроект №2351 предусматривает усиление административной и уголовной ответственности за издевательство над животными. Так, к административной ответственности за это преступление можно привлечь с 16 лет, к уголовной - с 14. Животное в случае жестокого обращения полиция сможет конфисковать у так называемого хозяина временно, а по решению суда - вовсе. Становится обязательным проведение экспертизы для установления причин смерти животного. Устанавливается ответственность за противодействие законной деятельности общественных активистов.

Также украинцам запрещается заниматься контрабандой диких животных, пропагандировать жестокое обращение с животными, фотографироваться с дикими животными в населенных пунктах, попрошайничать с животными.

Как сообщал "Апостроф" ранее, волонтеры Кривого Рога обвинили полицейского в жестоком обращении с собакой. Они утверждают, что мужчина ранил пса вилами и швырнул в костер.

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