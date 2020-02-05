Рада сделала важный шаг к жесткому наказанию обидчиков животных: что им будет грозить

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными теперь наступать с 14 лет.

Соответствующий законопроект народные депутаты приняли 5 февраля в первом чтении.

Законопроект №2351 предусматривает усиление административной и уголовной ответственности за издевательство над животными. Так, к административной ответственности за это преступление можно привлечь с 16 лет, к уголовной - с 14. Животное в случае жестокого обращения полиция сможет конфисковать у так называемого хозяина временно, а по решению суда - вовсе. Становится обязательным проведение экспертизы для установления причин смерти животного. Устанавливается ответственность за противодействие законной деятельности общественных активистов.

Также украинцам запрещается заниматься контрабандой диких животных, пропагандировать жестокое обращение с животными, фотографироваться с дикими животными в населенных пунктах, попрошайничать с животными.

Как сообщал "Апостроф" ранее, волонтеры Кривого Рога обвинили полицейского в жестоком обращении с собакой. Они утверждают, что мужчина ранил пса вилами и швырнул в костер.