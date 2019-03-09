В Кривом Роге полицейский попал в громкий скандал из-за издевательств над собакой: фото

Волонтеры Кривого Рога обвиняют полицейского в жестоком обращении с собакой. Они утверждают, что мужчина ранил собаку вилами и швырнул в костер.

Об этом сообщает местное издание "Рудана".

Жертвой "нечеловеческого" преступления стал лохматый бездомный пес по кличке Лопоухий. Раненого жестоким человеком собаку приютил неравнодушный криворожец. Спасать пса взялись и волонтеры. Хотя собака уже и получил первую ветеринарную помощь, и зоозащитники решили - пострадавшему животному нелишним будет дополнительное обследование.

"При обследовании пса было обнаружены травмы грудной полости в виде колотых ран, гематому на брюшной стенке. При УЗИ-диагностике и рентгене, патологий со стороны внутренних органов не выявлено, но симптомы частичного пареза тазовых конечностей, в том числе мочевого пузыря", - прокомментировал нашим журналистам Александр Паршин, врач ветеринарной клиники. По оценке врача, состояние собаки - средней тяжести. Пес не может самостоятельно передвигаться. Но врач говорит - лопоухий пациент будет жить.

В главном управлении полиции подтвердили, что участник этого инцидента - сотрудник правоохранительных органов.

"Сотрудниками Довгинцевского отдела полиции, совместно с Криворожским отделом полиции, назначена проверка с целью установления всех обстоятельств данного дела, а также начата служебная проверка причастности к совершению указанного факта работника полиции. После проведения превиркы будет принято законное решение", - пояснила Оксана Лесонен, инспектор отдела мониторинга Криворожского отдела полиции,

Полицейский со своей стороны рассказал, что пес напал на его трехлетнего сына, когда тот находился вместе с ним во дворе.

"... Один из 5 собак внезапно набросился на моего сына, я среагировал мгновенно, и воспользовавшись тем, что было в руках, оттолкнул собаку от сына. Даже не сразу понял, что это были вилы и я его ранил. Пес испугался и начал сразу отползать назад, в ветви. С другой стороны горел костер", - заверил полицейский, он добавил, что сожалеет о случившемся.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве мужчина, который убил ранее собаку, избил жену на глазах у двух детей.