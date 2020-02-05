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Займутся банками и энергетикой: онлайн-трансляция заседания Рады 5 февраля

среда, 05 февраля 2020, 09:30
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В среду, 5 февраля, народные депутаты Верховной Рады рассмотрят законопроекты, которые касаются внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся энергетики и банковской системы.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Народные депутаты также должны рассмотреть проект закона о внесении изменений относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики

Также в первом чтении рассмотрят проект закона о признании утратившим силу Закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины".

Помимо этого, будут предоставлены проекты о внесении изменений в Закон Украины "О нотариате" (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов) и в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан.

Также народные депутаты рассмотрят проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской Республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Кроме того, 5 февраля планируется рассмотрение проекта закона относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах.

Парламент также рассмотрит ряд других изменений в Закон Украины.

Добавим, что третья сессия Верховной Рады ІХ созыва продлится с 4 февраля по 17 июля 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее Рада сделала шаг к уменьшению числа нардепов до 300 человек.

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