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Против Порошенко завели еще два дела

суббота, 08 февраля 2020, 09:00
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

Так, производство открыто по двум статьям - о завладении госсредствами и отмывании денежных средств.

"Во исполнение постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 9 января 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовных правонарушениях, изложенные в заявлении народных депутатов Украины, и начато досудебные расследования по признакам уголовных преступлений", - отметили в Управлении внешних коммуникаций НАБУ.

Преступления предусмотренные ч.5 ст.191 (присвоение , растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества - "Апостроф"), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - "Апостроф") УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", 25 января экс-президент Украины Петр Порошенко приехал на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР)

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