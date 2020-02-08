Против Порошенко завели еще два дела

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

Так, производство открыто по двум статьям - о завладении госсредствами и отмывании денежных средств.

"Во исполнение постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 9 января 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовных правонарушениях, изложенные в заявлении народных депутатов Украины, и начато досудебные расследования по признакам уголовных преступлений", - отметили в Управлении внешних коммуникаций НАБУ.

Преступления предусмотренные ч.5 ст.191 (присвоение , растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества - "Апостроф"), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - "Апостроф") УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", 25 января экс-президент Украины Петр Порошенко приехал на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР)