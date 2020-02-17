Экс-глава ОПУ засветился на роскошном курорте после отставки, фото

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал свое новое фото с отдыха на Сейшельских островах, куда он, очевидно, отправился сразу после отставки.

Снимок он обнародовал у себя на странице в Facebook.

В подписи к фото он без упоминания имен пошутил над амбициями окружения президента Украины Владимира Зеленского.

"Друзья очень скучаю за Вами, не сплю, не ем. Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится", - подписал Богдан фото.

Также он упомянул экономическую ситуацию в Украине, намекнув на разрыв в государственном бюджете и таким образом пошутил над работой премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и руководства Национального банка.

"Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!", - написал бывший топ-чиновник.

Как сообщал "Апостроф", ранее пост руководителя Офиса президента Украины вместо Андрея Богдана занял Андрей Ермак – бывший его заместитель, который в частности, отвечал за внешнюю политику, в частности, договоренности с Кремлем.

Подробнее о назначении нового главы ОПУ читайте в материале "Апострофа": Сверхсложная задача: как назначение Ермака повлияет на цену мира на Донбассе.