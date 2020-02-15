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Невозможно забыть: Богдан рассмешил искрометной фотожабой в День всех влюбленных

суббота, 15 февраля 2020, 00:09
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Уволенный с должности главы Офиса президента Андрей Богдан впервые появился на публике в довольно интересном амплуа, чем вызвал неудержимый смех.

Он на Facebook-странице разместил фотожабу со своим портретом на фоне красных сердец.

В частности, на снимке экс-руководитель ОП не побоялся одеться довольно вызывающе. Так, он стоит в красном пиджаке, как бы купаясь в розово-красных сердечках. При этом, надпись над головой Богдана гласит: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

Пользователям юмор Богдана пришелся по душе.

"Это очень смешно, браво и збс", "Как в анекдоте: Даже не представляю, как мы без вас будем обходиться, но знаете, наверное, с понедельника мы все-таки попробуем!" – пишут в сети, явно по достоинству оценив самоиронию бывшего топ-чиновника.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети уже появилась первая порция забавных фотожаб на увольнение Богдана.

Также в сети довольно бурно отреагировали на само известие об увольнении главы ОПУ Андрея Богдана и назначение на его должность Андрея Ермака.

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