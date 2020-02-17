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Украина может получить еще один безвиз: названа страна

понедельник, 17 февраля 2020, 17:44
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Кабинет Министров Украины планирует подписание двустороннего соглашения о введении безвизового режима с Гренадой — островным государством в Карибском море.

Об этом сказано в опубликованном на сайте "Урядовий портал" отчете о реализации Программы деятельности правительства за 2019 год.

В Кабмине напомнили о плане вступления в силу безвизовых соглашений с Эквадором, Колумбией, Маршалловым островам, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой, заключенными в 2019 году, а также сообщили о дальнейшем совершенствовании действующих визово-миграционных процедур.

"Дальнейшие запланированные действия: подписание двустороннего соглашения с Гренадой о введении безвизового режима", - в частности, сказано в отчете.

Кроме того, в Кабмине сообщили о реализации ряда шагов по либерализации визового режима для граждан Украины, которые путешествуют в другие страны, путем заключения соответствующих двусторонних соглашений.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы в сети с юмором отреагировали на введение безвизового режима с Маршалловыми Островами.

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