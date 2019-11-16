Еще не все в Вену съездили: в сети шутят над "перемогой" с новым безвизом

Кабинет министров Украины в пятницу, 15 ноября, проголосовал за решение о введении безвизового режима с Маршалловыми Островами.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

"... на заседании Кабмина мы проголосовали за решение о введении безвиза с Маршалловыми островами", - написал он.

Украинцы весело отреагировали на новую инициативу Кабмина.

"Здесь еще не все на кофе съездили в Вену, а нам уже подают Маршалловы острова))) Правда цена на билеты лишает всяческих иллюзий..." – написала в Facebook Галина Климович.

И действительно, билеты в обе стороны на одного человека из Киева обойдутся почти в 300 тысяч гривен.

Это при том, что Маршалловы острова почти в 5 раз меньше Киева. Так, общая площадь суши островов составляет 181,3 км², а общая площадь Киева - 847,7 км².

Как сообщал "Апостроф", ранее уровень радиации на Маршалловых островах во много раз сильнее, чем в Чернобыле и на японской Фукусиме.