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В Украине создадут ведомство по преодолению российской агрессии: чем оно займется

понедельник, 17 февраля 2020, 21:19
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В Украине планируют создать Национальное агентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом говорится в законопроекте №3057 на сайте Верховной Рады Украины.

Проект закона создан в соавторстве представителей фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Новое агентство должно определить функции и полномочия, среди которых:

  • обеспечение подготовки консолидированной претензии Украины как государства, подвергшегося вооруженной агрессии, к Российской Федерации как государства, совершившего вооруженную агрессию в отношении Украины;
  • определение общего объема ущерба, убытков, видов и формы материальной и нематериальной ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины.

Также в документе говорится о формировании правовой позиции "в условиях официального отрицания Россией участия ее Вооруженных Сил в агрессии против Украины".

В консолидированной претензии Украина должна доказать, что в вооруженной агрессии "принимают непосредственное участие не только регулярные подразделения Вооруженных сил РФ, но и нерегулярные силы и формирования наемников, контролируемые и финансируемые РФ".

Украина также должна доказать, что "в аннексированном Крыму российская администрация и контингент Вооруженных сил РФ является оккупационной администрацией и оккупационными войсками, а во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей функции оккупационной администрации выполняют структуры квазигосударственных коллаборационистских образований ДНР и ЛНР, созданные российскими спецслужбами..."

Чтобы определить масштаб ущерба, объем и формы возмещения убытков, Нацагентство будет уделять особое внимание военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершенным высшим политическим руководством, военным командованием и личным составом Вооруженных Сил РФ.

Консолидированная претензия станет "инструментом опровержения утверждений российской власти и пропаганды о том, что события на востоке Украины являются внутренним конфликтом", "обеспечит единство внешнеполитического курса государства, усилит его позиции в переговорах с западными партнерами и международными финансовыми институтами".

Как сообщал "Апостроф", народный депутат Украины от президентской фракции "Слуга народа" Сергей Сивохо анонсировал 19 февраля старт Национальной платформы примирения и единства с оккупированными территориями Донбасса.

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