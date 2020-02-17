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Сивохо анонсировал "начало диалога" с оккупированными территориями: сеть в растерянности

понедельник, 17 февраля 2020, 18:23
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Народный депутат Украины от президентской фракции "Слуга народа" Сергей Сивохо анонсировал 19 февраля старт Национальной платформы примирения и единства с оккупированными территориями Донбасса.

Об этом сообщает

"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит", - написал нардеп.

Он также подчеркнул, что меньше слов - больше дел.

Сивохо опубликовал видео с выступления президента Владимира Зеленского в Мариуполе. Он говорил, чтобы вернуть украинские территории должен начаться диалог.

Пользователи сети высказали свое мнение о запуске Национальной платформы примирения и единства.

Как сообщал "Апостроф", на временно оккупированной территории Донбасса командование боевиков активизировало меры по провоцировании напряженности.

Подробнее о ситуации на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Хорватский сценарий для Донбасса: к чему приведет идея Зеленского о совместном патрулировании.

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