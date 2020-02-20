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Богдан получил больше, чем Зеленский: появились интересные данные о зарплатах в ОПУ за январь

четверг, 20 февраля 2020, 16:42
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Президент Украины Владимир Зеленский получил за январь зарплату меньшую, чем зарплата бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана, которая составила за этот же месяц 33 435 гривен.

Такие данные обнародовало Государственное управление делами в ответ на запрос журналистов 24 канала.

В частности, зарплата Зеленского в первый месяц 2020 года составила 28 тысяч гривен. После уплаты налогов глава государства получил на руки 22 540 гривен. При этом, что при начислении зарплаты Зеленскому не начисляют никакие надбавки или премии.

Отметим, что зарплата бывшего председателя Офиса президента Андрея Богдана за январь была несколько выше, чем у Зеленского. Он заработал 33 435 гривен, но из этой суммы уплатил 6520 гривен налога. Поэтому реально Богдан получил 26 915 гривен.

Подробнее о назначении нового главы ОПУ читайте в материале "Апострофа": Сверхсложная задача: как назначение Ермака повлияет на цену мира на Донбассе.

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