Зеленский назначил нового главу ОПУ вместо Богдана

Президент Владимир Зеленский назначил главой Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента 11 февраля.

"Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса президента Украины", - говорится в документе.

Также Зеленским подписан указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы ОПУ.

Напомним, ранее Ермак являлся помощником президента.

10 февраля на одном из украинских телеканалов Ермак заявил, что у него нет никакой конкуренции с Богданом.

"У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", Богдан 10 февраля провел разговор с Зеленским по поводу отставки. Он зарегистрировал соответствующее заявление и из его кабинета якобы уже начали выносить вещи.