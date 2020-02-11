RU  UA  EN

вторник, 11 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 февраля

12:56
НАБУ без следственных действий закрыло дело Злочевского и Байдена - экс-генпрокурор Луценко
12:55
Милла Йовович рассказала о проблемах со здоровьем новорожденной дочери Lime
12:48
Новинский назвал межконфессиональный мир шагом к урегулированию конфликта в Украине
12:12
Модель Эшли Грэм показала честное фото своей фигуры после родов Lime
11:54
Зеленский назначил нового главу ОПУ вместо Богдана
11:42
Отдадут человеку от Офиса Зеленского: в СМИ рассказали, как назначают главу Комиссии по азартным играм
11:34
Украинскую певицу и супругу миллиардера ограбили в киевском ТРЦ (фото) Lime
11:22
Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов прокомментировал победу Ройтбурда над облсоветом
11:20
Бывший муж Памелы Андерсон раскрыл правду об их 12-дневном браке: все дело в деньгах Lime
08:35
Паразиты в Раде: появились новые забавные фотожабы на "слуг народа"
07:08
Как приготовить дома грузинский соус Сациви: подробный рецепт и секреты местной кухни Lime

10 февраля

23:19
Уже выносят вещи: появились новые слухи об отставке Богдана
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский назначил нового главу ОПУ вместо Богдана

вторник, 11 февраля 2020, 11:54
переглянути новину українською

Президент Владимир Зеленский назначил главой Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента 11 февраля.

"Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса президента Украины", - говорится в документе.

Также Зеленским подписан указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы ОПУ.

Напомним, ранее Ермак являлся помощником президента.

10 февраля на одном из украинских телеканалов Ермак заявил, что у него нет никакой конкуренции с Богданом.

"У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", Богдан 10 февраля провел разговор с Зеленским по поводу отставки. Он зарегистрировал соответствующее заявление и из его кабинета якобы уже начали выносить вещи.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Читайте также

Об исторической памяти и насилии над историей

Мир не входит в повестку дня Путина, поэтому есть только один способ борьбы - Геннадий Друзенко

Новая диверсия Путина: почему "Беркут" возвращается в Украину

Пустыня Крым: на что пойдет Путин ради украинской воды

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: