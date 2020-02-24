"Банда бывших": в СМИ рассказали, как чиновница из 90-х "зарабатывает" на бюджете

"Игрок из 90-х" - Татьяна Глиняная со своими соратниками пытается монополизировать рынок поставок продуктов питания, вытеснив конкурентов недобросовестными методами.

Об этом пишет издание РБК-Украина в статье "Кто и почему блокирует работу и реформирование Министерства юстиции".

Так, по данным журналистов, Глиняная построила "империю" по поставке продуктов в армию. В разные годы с этим лицом связывали такие фирмы, как "Укрпродакорд ОР", "Статпостач", "Жилье-Альянс", "Алавер-Строй". Издание также упоминает "шлейф скандалов по передаче взяток" фирм "Хутровик" и "Визит", из которого Глиняная, по мнению журналистов, выбралась с помощью связей в правоохранительных органах.

Как указывает издание, экс-чиновница в определенный момент решила захватить рынок поставки продуктов в украинские колонии. Так, ею создана "Актив Компани", а для усиления позиций участия в тендерах Глиняная создает еще одну свою фирму - ООО "РКГ", таким образом выставляет псевдо-конкурента для ООО "Актив Компани".

Итак, как отмечает источник, попытки захвата власти в узком секторе на примере фирм-прокладок Глиняной несут разрушительные последствия для государства в целом. Журналисты считают, что кроме того, монополизация в сферах предоставления услуг экс-регионалами и коррупционерами приведет к разрушению системы Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) и дискредитации Министерства юстиции.