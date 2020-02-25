Зеленский назначил в руководство СНБО топ-чиновника времен Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, который занимал топовые должности во времена бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Соответствующий указ размещен на сайте президента.

"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Отметим, что Соловьев является экспертом Всемирной организации здравоохранения.

Соловьев также был главой Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения и главным государственным инспектором Украины по контролю качества лекарственных средств.

Кроме того, он был главой Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками, и главой Государственной службы Украины по лекарственным средствам (Гослекслужбы Украины). Председателем Гослекслужбы Алексей Соловьев был до мая 2014 года.

Подробнее о кадровых решениях президента Украины Владимира Зеленского, читайте в материале "Апострофа": В украинской политике начался блокбастер "Войны вокруг престола" - Владимир Фесенко.