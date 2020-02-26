Кабмин назначил главного санврача Украины на фоне угрозы коронавируса: чем он займется

В Кабинете министров Украины согласовали назначение заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны.

Об этом заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук на брифинге в Киеве.

"Чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины этого заболевания, мы назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны", - заявил премьер.

Также руководитель правительства напомнил, что в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19. В то же время на нового чиновника положена задача координировать действия органов власти и служб по недопущению проникновения вируса в Украину.

"Зачем мы восстанавливаем должность государственного санитарного врача Украины? Представление этого лица позволит устанавливать карантин на территории Украины в случае завоза особо опасных инфекций, а также вводить ограничительные противоэпидемические меры, например, запрет проведения массовых мероприятий, закрытие детских, учебных, школьных, общественных мест, если на территории Украины будет распространение коронавируса или другой опасной инфекционной болезни. Будем выходить на брифинг и говорить о ситуации на пунктах пропуска, сколько лиц прошло температурный скрининг, какие результаты и меры проводим", - прокомментировал свои задачи на новой должности Виктор Ляшко.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что было принято решение силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию Украины.