В Украине вводят жесткие меры из-за угрозы коронавируса

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сегодня было принято решение силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страну мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а в целом на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1000 человек. Кроме этого, мы планируем ввести температурный контроль и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской области ", - отметил Арсен Аваков.

Он добавил, группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, все они обеспечены необходимыми средствами защиты. В случае, если специалисты зафиксируют человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания - они будут их отправлять на дополнительные обследования.

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