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Главному кандидату на пост премьера подарили в Раде "кота в мешке", фото

среда, 04 марта 2020, 18:17
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Во время представления в Верховной Раде кадидата на пост премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля народный депутат Украины из фракции “Голос” Юлия Клименко сделала ему необычный подарок.

На трибуне Рады депутат преподнесла кандидату на должность главы Кабмина плюшевую игрушку в виде кота.

Юлия Клименко объявила, что дарит кота в мешке, видимо, намекая на недостаточную осведомленность о будущей деятельности Дениса Шмыгаля на должности премьер-министра Украины.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 4 марта, Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Вице-премьер - министр громад и территорий Денис Шмыгаль является главным претендентом на должность премьер-министра

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