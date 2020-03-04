Главному кандидату на пост премьера подарили в Раде "кота в мешке", фото

Во время представления в Верховной Раде кадидата на пост премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля народный депутат Украины из фракции “Голос” Юлия Клименко сделала ему необычный подарок.

На трибуне Рады депутат преподнесла кандидату на должность главы Кабмина плюшевую игрушку в виде кота.

Юлия Клименко объявила, что дарит кота в мешке, видимо, намекая на недостаточную осведомленность о будущей деятельности Дениса Шмыгаля на должности премьер-министра Украины.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 4 марта, Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Вице-премьер - министр громад и территорий Денис Шмыгаль является главным претендентом на должность премьер-министра