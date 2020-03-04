Рада отправила Гончарука в отставку: как прошло голосование

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Данное решение поддержали 353 нардепов.

Стоит отметить, что накануне появлялась противоречивая информация о будущем Гончарука на данном посту.

Вечером во вторник, 3 марта, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что премьер написал заявление об отставке. В то же время стало известно, что Гончарук обратился в Окружной админсуд (ОАСК) и просит запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути, но вскоре в Кабмине эту информацию назвали фейком.

Известно также, что во время сбора фракции "Слуга народа" 2 марта президент Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

Подробнее о причинах перезагрузки Кабмина читайте в материале "Апострофа": Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех.