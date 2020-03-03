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Взяли не все: скандальный Кива отметился яркой акцией в Раде, видео

вторник, 03 марта 2020, 13:54
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Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива пришел в Верховную Раду с букетами цветов и раздаривал их всем встречным женщинам.

Соответствующее видео опубликовано в канале "Вести" на видеохостинге Youtube.

Как объяснил Илья Кива журналистам, таким образом он хочет поздравить всех женщин с началом весны и пожелать им настоящего женского счастья.

Народного депутата сопровождало несколько помощников, которые держали в охапке букеты тюльпанов в розовых и голубых обертках.

Илья Кива дарил цветы не только коллегам, но и журналисткам. Принять букет от скандального депутата согласились не все.


Как сообщал "Апостроф", ранее народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву застали в зале Верховной Рады за рассматриванием интимных фотографий от неизвестной девушки.

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