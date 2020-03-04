Кто войдет в новый Кабмин после отставки Гончарука: у Зеленского назвали фамилии

В Верховной Раде уже согласовали восемь кандидатур на должности министров в новом Кабмине Украины в контексте стартовавшей перезагрузки правительства в среду, 4 марта.

Об этом сообщает Обозреватель.

Как пишет издание, по двум ведомствам четкой позиции пока нет. в тоже время, нардепам предложат проголосовать за кандадатуры для глав семи министерств.

Так, министерство финансов может возглавить Игорь Уманский, министерство инфраструктуры – Владислав Криклий, министерство спорта – Вадим Гутцайт, министерство здравоохранения – Илья Емец, министерство социальной политики – Марина Лазебная, министерство обороны – Андрей Таран, министерство юстиции – Денис Малюська.

Что касается назначения Тимофея Милованова главой Минагро, то оно пока под вопросом. Аналогично ситуация обстоит и с Минэнерго.

"Минобразования – есть кандидатура. Это человек профессиональный, с большим опытом", – отметил нардеп Николай Тищенко в комментарии изданию.

Подробнее о том, что послужило поводом для решения президента перегрузить Кабмин, читайте в материале "Апострофа": Второй Кабмин Зеленского: на кого сделал ставку президент.