Рада готовится перезагрузить Кабмин: онлайн-трансляция заседания

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание, в ходе которого перезагрузит Кабинет министров.

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Главной интригой остается, устранят ли с должностей премьер-министра Алексея Гончарука, главу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку.

Стоит отметить, что уволить Гончарука без его заявления, оформленного должным образом, нельзя. Вечером во вторник, 3 марта, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что премьер написал заявление об отставке.

В то же время появилась информация, что Гончарук обратился в Окружной админсуд (ОАСК) и просит запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути. После появления заявления Гончарука сайт ОАСК перестал загружаться. В пресс-службе Кабмина назвали данную информацию фейком.

Известно также, что во время сбора фракции "Слуга народа" 2 марта президент Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

Подробнее о причинах перезагрузки Кабмина читайте в материале "Апострофа": Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех.