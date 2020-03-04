RU  UA  EN

среда, 4 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 марта

10:18
Украинцам приготовили неприятный сюрприз при платежах за газ: что нужно знать
10:18
Не вернулись с тренировки: бывшая жена Сереги раскрыла детали похищения детей Lime
09:29
В Южной Корее прогремел мощный взрыв на химзаводе, десятки раненых: фото и видео
09:22
Залили краской и прикрепили бомбу: в Харькове водителю приготовили смертельный "сюрприз", фото
08:59
Холод продержится до Пасхи: синоптики рассказали, к чему готовиться украинцам
08:31
Десятки погибших и разрушенные здания: опубликованы жуткие фото последствий торнадо в США
07:59
Во Франции вооруженный мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
07:45
В Киеве воры-рецидивисты ограбили машину, но жестко поплатились: фото "героев"
07:10
Чем приятно удивить бабушку 8 марта: 5 оригинальных подарков для любого возраста Lime
06:58
Какие страны коронавирус из Китая атакует активнее всего: обнародованы свежие данные
06:47
В Киеве мужчина погиб страшной смертью на глазах у родных: жуткие детали и фото
06:30
Гороскоп на 4 марта: Козероги будут вести себя глупо, а Рыбам нужно заняться здоровьем
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рада готовится перезагрузить Кабмин: онлайн-трансляция заседания

среда, 04 марта 2020, 09:00
переглянути новину українською

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание, в ходе которого перезагрузит Кабинет министров.

"Апостроф" будет следить за всеми событиями в онлайн трансляции.

Главной интригой остается, устранят ли с должностей премьер-министра Алексея Гончарука, главу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку.

Стоит отметить, что уволить Гончарука без его заявления, оформленного должным образом, нельзя. Вечером во вторник, 3 марта, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что премьер написал заявление об отставке.

В то же время появилась информация, что Гончарук обратился в Окружной админсуд (ОАСК) и просит запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути. После появления заявления Гончарука сайт ОАСК перестал загружаться. В пресс-службе Кабмина назвали данную информацию фейком.

Известно также, что во время сбора фракции "Слуга народа" 2 марта президент Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

Подробнее о причинах перезагрузки Кабмина читайте в материале "Апострофа": Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Второй Кабмин Зеленского: на кого сделал ставку президент

Как заставить Кремль отступить: что не так со стратегией холодной деоккупации Донбасса

Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит

"Свои люди" в Укроборонпроме: реформа в чью пользу?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: