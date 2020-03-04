У Зеленского готовят еще одно внеочередное заседание: за что будут голосовать

В Верховной Раде собирают подписи для проведения еще одного внеочередного заседания, на котором планируют рассмотреть деятельность генерального прокурора Руслана Рябошапки и директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом сообщили источники "Апострофа" в президентской фракции "Слуга народа".

Внеочередную сессию намерены провести в четверг, 5 марта, в 18.30.

"На этом заседании отдельно будут рассматривать вопросы силовиков - Рябошапко и Сытника", - сообщил собеседник издания на условиях конфиденциальности.

По утверждению источника, еще одна внеочередная сессия нужна, потому что на Банковой нет уверенности, что во время сегодняшнего заседания удастся провести все голосования результативно.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание, в ходе которого перезагрузит Кабинет министров.

