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Я не был ничьим слугой: о чем сказал Рябошапка на заседании Рады, видео

четверг, 05 марта 2020, 19:34
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка на внеочередной сессии Верховной Рады, на которой ожидается голосование за его отставку, назвал свое возможное увольнение местью за попытку навести порядок в стране.

Об этом генпрокурор заявил в своем выступлении с трибуны Рады.

"Я не знаю какое будет решение, но я догадываюсь", - сказал в начале своей речи Руслан Рябошапка.

Затем он перечислил достижения генпрокуратуры — переаттестацию прокуроров, дела против незаконного игрового бизнеса, незаконных вырубок леса, дела против коррупционеров.

По словам генпрокурора, он провел реформу прокуратуры, которая прошла самое массовое очищение в истории Украине. В частности, по итогам аттестации были уволены 729 сотрудника, которых Рябошапка считает недостойными работать в правоохранительных органах.

Он отрицает, что какие-то дела потеряны, а свое увольнение он связывает с тем, что ему мстят за попытку навести порядок в стране. "Я не был ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым", - подчеркнул генпрокурор.

"Я ухожу, но ухожу для того, чтобы вернутся", - сказал в завершении своей речи Руслан Рябошапка и покинул зал заседаний Рады.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский считает, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка не показал на своей должности необходимый результат.

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