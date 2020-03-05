Я не был ничьим слугой: о чем сказал Рябошапка на заседании Рады, видео

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка на внеочередной сессии Верховной Рады, на которой ожидается голосование за его отставку, назвал свое возможное увольнение местью за попытку навести порядок в стране.

Об этом генпрокурор заявил в своем выступлении с трибуны Рады.

"Я не знаю какое будет решение, но я догадываюсь", - сказал в начале своей речи Руслан Рябошапка.

Затем он перечислил достижения генпрокуратуры — переаттестацию прокуроров, дела против незаконного игрового бизнеса, незаконных вырубок леса, дела против коррупционеров.

По словам генпрокурора, он провел реформу прокуратуры, которая прошла самое массовое очищение в истории Украине. В частности, по итогам аттестации были уволены 729 сотрудника, которых Рябошапка считает недостойными работать в правоохранительных органах.

Он отрицает, что какие-то дела потеряны, а свое увольнение он связывает с тем, что ему мстят за попытку навести порядок в стране. "Я не был ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым", - подчеркнул генпрокурор.

"Я ухожу, но ухожу для того, чтобы вернутся", - сказал в завершении своей речи Руслан Рябошапка и покинул зал заседаний Рады.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский считает, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка не показал на своей должности необходимый результат.