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Зеленский сделал четкое заявление про отставку Рябошапки: видео

четверг, 05 марта 2020, 17:53
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка, голосование об отставке которого с должности ожидается на внеочередном заседании Верховной Рады 5 марта, не показал необходимый результат.

Такое заявление сделал глава государства во время встречи с представителями бизнеса в Полтаве.

Владимир Зеленский подчеркнул, что прошел с Русланом Рябошапкой избирательную кампанию и считает его хорошим специалистом, но в то же время, он не увидел результата его деятельности на должности генерального прокурора.

"Пускай депутаты голосуют, как хотят, но мое личное мнение очень простое: нет результата - не должен занимать место. С какими бы хорошими пожеланиями, глазами, шагами и открытым сердцем ты не был. Если нет результата - до свидания", - отметил президент.


Глава государства также сообщил, что претензии у него есть также к Национальному антикоррупционному бюро.

Как сообщал "Апостроф", опубликованная в сети переписка народных депутатов из президентской фракции "Слуги народа" свидетельствует, что некоторые из них отказываются голосовать за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

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