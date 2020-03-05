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Президента сажают на шпагат: появились фото переписки "слуг народа" про отставку Рябошапки

четверг, 05 марта 2020, 16:34
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Опубликованная в сети переписка народных депутатов из президентской фракции "Слуги народа" свидетельствует, что некоторые из них отказываются голосовать за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Буквы".

В чате фракции "Слуги народа" народный депутат Ирина Верещук заметила, что Рябошапка не совершал никакого преступления. А ее коллега по фракции Никита Потураев попросил назвать имена кандидатов на должность генпрокурора, поскольку “вчера голосовал за Кабмин с пустыми креслами”.

“11 из 21. Без понимания, кто на замену, депутаты не хотят голосовать. Особенно, если это не тот кандидат, о котором говорили на фракции”, – написал он.

Источники издания в “Слуге народа” сообщили, что в Офисе Президента планировали назначить на должность руководителя Генпрокуратуры бывшего заместителя генпрокурора Сергея Кизя, однако уже на заседании фракции был предложен Сергей Ионушас. Инициативу поддержал Давид Арахамия и более 200 депутатов во время сигнального голосования.

“Но, кажется, эта инициатива садит Президента на шпагат”, – прокомментировал один из депутатов.

В переписке в партийном чате Арахамия подтвердил, что Ионушас фигурирует среди кандидатов.

Как сообщал "Апостроф", генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка очень близок к тому, чтобы потерять занимаемую должность.

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