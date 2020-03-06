RU  UA  EN

пятница, 6 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 марта

10:42
Гривна усилилась перед выходными: курс валют в НБУ и других банках

5 марта

16:20
Есть два сценария: озвучен интересный прогноз по ликвидации Пенсионного фонда в Украине
13:53
Чем грозит Украине ликвидация Пенсионного фонда: названы главные риски
09:45
Нацбанк резко изменил курс доллара: что происходит с валютой в Украине

4 марта

15:52
Альфа-Банк Украина вошел в список крупнейших налогоплательщиков - данные ГФС
10:39
Нардеп рассказал о проекте по урегулированию ситуации с проблемными валютными кредитами
08:19
Доллар дорожает: Нацбанк изменил курс валют на 4 марта
07:30
От чего зависит размер пенсии в Украине: названы главные факторы

3 марта

13:29
Государство поддерживает инвесторов с сомнительной репутацией - СМИ
11:30
Украинцам придется декларировать все доходы: кому грозят штрафы за нарушения
08:59
Гривна продолжает падение: курс валют на 3 марта
08:14
Украина проиграла иск китайской компании на сотни миллионов долларов: чем это грозит бюджету
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Депутата Рады заподозрили в возможном заражении коронавирусом: в сети уже шутят

пятница, 06 марта 2020, 14:34

Народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олегу Волошину, который общался с с зараженным коронавирусом французским сенатором, придется пройти специальный тест.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"Депутата от ОПЗЖ Волошина отправляют пройти тест, чтобы понять если у него коронавирус. Сегодня стало известно, что он контактировал с уже заболевшим на коронавирус французским сенатором", - написал о своем коллеге по парламенту депутат Гончаренко.

Как стало известно, Олег Волошин в конце февраля посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером. Позже оказалось, что французский сенатор уже заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

По этому поводу в сети уже строят смелые предположения о возможном заражении российского президента Путина.

"Если теория 6 рукопожатий верна, то ОПЗЖ — далее Медведчук — далее его кум… У Украины появляется неплохой шанс...", - пишут в комментариях.

Не обошел вниманием этот случай бывший глава Офиса президента Украины, а ныне активный пользователь соцсетей, Андрей Богдан, который предложил ввести карантин во всем правительственном квартале. Богдан мотивировал такое требование тем, что контактировавший с заболевшим французским сенатором Олег Волошин, находился в Верховной Раде в то время, когда там были представители и нового, и старого правительства.

Как сообщал "Апостроф", в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко объявили об ограничительных мерах для посещения учебного заведения с 10 марта.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Не отрекаются, любя: почему Зеленский убрал Рябошапку

Пять причин перезагрузить "Укроборонпром"

Смена Кабмина: как Зеленский пересаживал правительству мозг и сердце

Игорь Уманский: партнер Хромаева, человек Кононенко и новый министр финансов?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: