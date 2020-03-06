Депутата Рады заподозрили в возможном заражении коронавирусом: в сети уже шутят

Народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олегу Волошину, который общался с с зараженным коронавирусом французским сенатором, придется пройти специальный тест.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"Депутата от ОПЗЖ Волошина отправляют пройти тест, чтобы понять если у него коронавирус. Сегодня стало известно, что он контактировал с уже заболевшим на коронавирус французским сенатором", - написал о своем коллеге по парламенту депутат Гончаренко.

Как стало известно, Олег Волошин в конце февраля посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером. Позже оказалось, что французский сенатор уже заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

По этому поводу в сети уже строят смелые предположения о возможном заражении российского президента Путина.

"Если теория 6 рукопожатий верна, то ОПЗЖ — далее Медведчук — далее его кум… У Украины появляется неплохой шанс...", - пишут в комментариях.

Не обошел вниманием этот случай бывший глава Офиса президента Украины, а ныне активный пользователь соцсетей, Андрей Богдан, который предложил ввести карантин во всем правительственном квартале. Богдан мотивировал такое требование тем, что контактировавший с заболевшим французским сенатором Олег Волошин, находился в Верховной Раде в то время, когда там были представители и нового, и старого правительства.

Как сообщал "Апостроф", в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко объявили об ограничительных мерах для посещения учебного заведения с 10 марта.