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Подозрение на коронавирус в топ-университете Киева: руководство сделало важное заявление

пятница, 06 марта 2020, 11:32
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В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко объявили об ограничительных мерах для посещения учебного заведения с 10 марта, но просят не сеять панику из-за слухов о заболевшем студенте.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

С целью предотвращения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, согласно приказу ректора, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко не будут проводится массовые мероприятия во всех корпусах.

Кроме того будут приостановлены направления за границу студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и сотрудников, а также выдача приглашений и прием иностранных делегаций, групп, отдельных иностранных граждан.

"Ограничения будут действовать до отдельного распоряжения", - сказано в сообщении.

В то же время в университете утверждают, что среди студентов КНУ нет больных с симптомами коронавируса. По информации пресс-службы, у студента, который заболел после возвращения с Италии, опасный диагноз не подтвержден. Он находится в изоляции в общежитии под наблюдением врачей.

"Диагноз вирусной инфекции не подтверждается. Установлен диагноз: ангина бактериальной этиологии. Необходимости в госпитализации в инфекционное отделение нет", - уточнили в пресс-службе университета.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Черновицкой области, где находится на лечении первый больной коронавирусом в Украине, объявлен карантин для всех учебных заведений.

Подробнее о том, что известно на данный момент об эпидемии коронавируса, которая распространилась практически по всему миру, читайте в материале "Апострофа": Как коронавирус превращает жизнь в ад: свежие данные об "убийце" и фото из разных стран.

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