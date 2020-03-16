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Обсуждали карантин? Зеленский тайно встретился с украинскими олигархами: фото

понедельник, 16 марта 2020, 22:01
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В понедельник, 16 марта, глава Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Официальной информации о встрече на Банковой нет. Но журналисты проекта "Схемы" стали ее свидетелями и успели сфотографировать авто олигархов.

Отмечают, что около 17:00 на территорию Офиса президента заехала машина олигарха Рината Ахметова. Потом съемочная группа зафиксировала там кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

"За час до встречи с Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский. Позже "Схемы" зафиксировали на выезде из ОП машину, которой пользуется олигарх", - говорится в сообщении.

Журналисты попросили Офис президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались. Пока ответ ожидают.

Как сообщал "Апостроф", 16 марта президент Украины Владимир Зеленский собрал на встречу партию "Слуга народа" для проведения заседания касательно голосования за закон про рынок земли.

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