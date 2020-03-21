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Кабмин Украины принял решение по судьбе главы "Нафтогаза"

суббота, 21 марта 2020, 19:20
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Кабинет министров одобрил продление до 2024 года контракта с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

Такое решение было принято на заседании Кабмина 20 марта, сообщил информированный источник "Апострофа" в украинском правительстве.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" на своем заседании 16 марта продлил контракт с Коболевым еще на четыре года. Для вступления в силу этого решения необходима виза Кабинета министров. Нынешний контракт главы НАК истекает 22 марта.

По словам собеседника издания, предложение о продлении контракта с Коболевым внесло Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Было подано соответствующее письмо №2415-06/18820-01 от 17 марта за подписью министра Игоря Петрашко, сообщил источник.

Решение по Коболеву было принято без обсуждения.Как и в случае с набсоветом, решение Кабмина не афишировалось.

Подробнее об этой ситуации, читайте в материале "Апострофа": Второй срок Коболева: за какие заслуги главе "Нафтогаза" продлили контракт.

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