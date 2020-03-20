Второй срок Коболева: за какие заслуги главе "Нафтогаза" продлили контракт

Андрей Коболев, скорее всего, останется главой НАК "Нафтогаз Украины" еще на четыре года – соответствующее решение принял наблюдательный совет компании. "Апостроф" разбирался, как Коболев проявил себя в должности руководителя холдинга и чем он заслужил право продолжить им рулить.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" продлил контракт с главой правления компании Андреем Коболевым еще на четыре года. Такое решение было принято на заседании набсовета "Нафтогаза" 16 марта.

Характерно, данное решение не афишировалось, что может быть истолковано весьма двусмысленно, учитывая всенародную "любовь" к Коболеву, особенно укрепившуюся после того, как стало известно о его многомиллионной премии, которую он перевел своей маме, проживающей в США.

Непотопляемый менеджер

Андрей Коболев возглавил НАК в марте 2014 года. В 2019 году набсовет "Нафтогаза" предложил Кабинету министров во главе с Владимиром Гройсманом продлить контракт Коболева на год – до марта 2020 года, и правительство согласилось. Срок действия нынешнего договора истекает 22 марта. И вот теперь наблюдательный совет компании решил продлить его до 2024 года.

Но это решение должен одобрить Кабмин. В декабре 2019 года тогдашний министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в "Нафтогазе" будет сменено руководство и наблюдательный совет. Но Оржель - уже не министр, а набсовет и глава НАК остаются на своих местах.

По поводу руководителя "Нафтогаза" и его премии также высказывался президент Украины Владимир Зеленский. В январе он поручил тогдашнему премьер-министру Алексею Гончаруку "разобраться с вопросом" о премии в 1% Коболева и других топ-менеджеров компании от 2,9 миллиарда долларов, которые Украина выиграла у России в газовом споре по решению Стокгольмского арбитража. Тогда Зеленский дал понять, что, если этот вопрос не будет решен, "Нафтогаз" полностью перезагрузят. Но, опять-таки, перезагрузили не НАК, а Кабмин во главе с самим Гончаруком.

Кто есть Who в набсовете "Нафтогаза"

Кстати, кто же те люди, которые решают судьбу "Нафтогаза", в том числе, его руководителя?

Начнем с предыстории. В Украине в 2015 году начался процесс корпоратизации государственных компаний с целью искоренения в них коррупции. В рамках этого процесса во многих госкомпаниях (но далеко не всех) были сформированы наблюдательные советы, которые, как считается, не представляют интересы каких-либо бизнес-групп. В 2016 году был назначен первый состав набсовета "Нафтогаза". В декабре 2017 года его состав обновился, а с сентября 2019 года по сегодняшний день он не менялся.

В состав набсовета НАК входят шесть человек, двое из них представляют украинское государство, четверо - являются независимыми директорами. От государства в набсовете заседают Юлия Ковалив, являющаяся заместителем главы Офиса президента, и Наталия Бойко, которая до этого занимала должность замминистра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции.

Председатель набсовета (и независимый директор) – Клэр Споттисвуд. Она ранее возглавляла британскую компанию Gas Strategies, по сей день сохраняя в ней пост директора. Она также известна тем, что в 1990-е годы занималась процессом либерализации газовой индустрии Великобритании.

Клэр СпоттисвудФото: g4s.com/tr-tr

Бруно Лескуа занимал высокие должности в энергетическом секторе Франции, в том числе, в руководстве такого гиганта, как Electricite de France (EDF).

Амос Хохштайн является первым вице-президентом по маркетингу американской компании Tellurian. Ранее он был специальным представителем США по международным энергетическим вопросам и возглавлял Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента.

Людо Ван дер Хейден - директор-учредитель инициативы бизнес-школы INSEAD по корпоративному управлению. В прошлом - преподавал в Гарвардском и Йельском университетах.

Почему члены наблюдательного совета приняли решение продлить контракт с Андреем Коболевым? Насколько оно является непредвзятым?

"Они получают деньги от правления, и эти деньги их устраивают. Наблюдательный совет устраивает правление, а правление устраивает такой наблюдательный совет", - сказал в разговоре с "Апострофом" директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Плюс на минус дает минус

Как было указано выше, претензии к нынешнему и, скорее всего, будущему руководителю "Нафтогаза" были и у профильного министра, и у самого президента, но, похоже, для членов набсовета это не стало весомым аргументом.

Что еще можно сказать о работе Андрея Коболева в должности главы компании? Однозначно, при нем "Нафтогаз" перестал быть дотационным и начал работать в прибыль. При этом достигнуто это было во многом за счет значительного увеличения тарифов на газ для населения. Также можно констатировать, что за время его пребывания во главе НАК Украина выиграла спор у России, и РФ даже выплатила нашей стране 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Но негатив об уже упомянутой премии перекрыл однозначный позитив от победы в международном суде.

Кроме того, Украина подписала умеренно выгодный для нашей страны контракт с РФ на транзит газа. Правда, как сообщали источники "Апострофа", Коболев как раз и не был допущен к переговорам по этому вопросу, а потому его заслуга в этом лишь номинальная.

Однако есть как минимум один момент, который может перечеркнуть все достижения руководителя НАК. Это – (не)выполнение программы добычи газа "20/20" дочкой "Нафтогаза" - компанией "Укргаздобыча" (УГД). Ожидалось, что в 2020 году УГД выйдет на газодобычу на уровне 20 миллиардов кубометров. По факту, в 2019 году компания добыла всего 14,9 миллиарда кубов газа, тогда как 2018 году объем добычи был 15,5 миллиарда кубов. Очевидно, что ни о каких 20 миллиардах в нынешнем году речь уже не идет.

Станок-качалка для добычи нефтиФото: pixabay.com

"Однозначно, это провал", - заявил в разговоре с изданием директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, у него двоякое отношение к фигуре Андрея Коболева. "С одной стороны, компания за последние годы преобразилась, мы забыли о непонятных сделках, непрозрачных закупках. С другой стороны, мы видим, что по ряду проектов, по ряду производственных показателей достаточно много провалов", - пояснил он.

Помимо газодобычи, эксперт отметил неудовлетворительную работу ПАО "Укрнафта", в которой "Нафтогаз" является мажоритарным акционером (50% + 1 акция). "Эта компания - крупнейший должник бюджета", - отметил Куюн, добавив, что, помимо прочего, "Укрнафта" остается полностью под контролем олигарха Игоря Коломойского. "Менеджмент "Нафтогаза" не нашел в себе сил эту ситуацию изменить", - подчеркнул он.

Или - желания, добавим от себя.

Что касается скандальных премий топ-менеджеров "Нафтогаза", то, по словам Сергея Куюна, в мире существует подобная корпоративная практика. "Но сами менеджеры, мне кажется, повели себя не совсем правильно. У них были возможности самим выйти из этого тупика, правильно распорядиться – может, пожертвовать часть этих денег. Но мы видим позицию – надо заплатить, и все", - сказал эксперт.

Что скажет Кабмин

Геннадий Рябцев не скрывает, что удивлен решением наблюдательного совета продлить контракт с Андреем Коболевым: "Я не понимаю, кто стоит за этим человеком. Любого другого уже бы десять раз уволили. Я бы сказал так: Коболев – это Путин "Нафтогаза". Такое впечатление, что во всем мире нет менеджера, лучше него. Я как эксперт явно чего-то не знаю".

Но, как уже говорилось, переназначение Коболева должен одобрить Кабмин. Но согласится ли правительство с этим решением набсовета, или пойдет на принцип и скажет громко "нет"?

Геннадий Рябцев считает, что Кабинет министров соблюдет формальность и даст согласие на продление контракта с Коболевым. "За Кабмином должно быть последнее слово, но мне кажется, что далеко не за ним это последнее слово, - заявил он. - Учитывая, что "Нафтогаз" неоднократно подавал в суд на своего единственного акционера, я очень сомневаюсь, что Кабмин является единственным акционером "Нафтогаза".

И еще немного о Кабмине. Решение наблюдательного совета, которое, напомним, было принято без огласки, еще и совпало с рядом моментов, о которых нельзя не сказать. Во-первых, после перезагрузки правительства оно еще недоукомплектовано. Во-вторых, сейчас работа всех ветвей власти, в том числе и Кабинета министров, сконцентрирована на борьбе с распространением коронавируса. Ничего нельзя утверждать наверняка, но как-то нехорошо получилось, непорядочно.