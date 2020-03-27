Генпрокурор назначила себе заместителей и приняла скандальное решение

В пятницу, 27 марта, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила себе двух новых заместителей - Андрея Любовича и Алексея Симоненко.

Информацию об этом распространила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Об Алексее Симоненко известно, что ранее он работал в СБУ и подавал свою кандидатуру на должность заместителя председателя ГБР. В собственности у него земельный участок площадью 2500 кв метра в Киевской области, а у жены - квартира в Киеве, жилой дом на 640 кв метров, два участка в Козине, а также несколько участков в Новых Безрадичах под Киевом и квартира в Киеве, которой она совместно владеет с другими людьми. Также у нее есть Mercedes S-Class Coupe 400, а работает она в сфере ресторанного бизнеса - владеет компанией "Крассула Б".

Симоненко был назначен ответственным за расследования полиции, фискальной службы, борьбу с организованной преступностью.

Андрею Любовичу 44 года, он из Днепра, закончил Днепровский государственный университет. Работал в органах прокуратуры - был помощником прокурора и старшего следователя прокуратуры районной прокуратуры Днепра, служил начальником управления Днепропетровской облпрокуратуры, затем работал начальником отдела прокуратуры Киева. После Революции достоинства работал заместителем прокурора Киева, 2 апреля 2015 года был назначен прокурором Донецкой области. Он работал там до октября 2016 и уволился из прокуратуры вообще. После этого создал ФОП и предоставлял услуги в сфере права. В собственности у него квартира в поселке Авиаторское под Днепром, и два гаража, записаны на жену. Он вместе с отцом имеет офис в том же населенном пункте. У него есть дочь и сын.

Любович будет отвечать за расследования Государственного бюро расследований, вопросы противодействия пыткам и нарушений прав граждан со стороны правоохранителей, а также займется делами Майдана.

Как сообщал "Апостроф", 17 марта в Верховной Раде приняли решение назначить бывшую руководительницу ГБР Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины.