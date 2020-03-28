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Зеленский назначил командующим ООС генерала, уволенного в прошлом году

суббота, 28 марта 2020, 14:32
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Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают на сайте гаранта.

Соответствующий указ №127/2020 глава страны подписал 27 марта.

Отметим, что Наев уже был командующим ОС - его назначал экс-президент Украины Петр Порошенко. В мае 2019 года командующим операции Объединенных сил стал Александр Сирский.

Также Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины. На его место назначил Сергея Корнийчука (он был первым заместителем Хомчака).

Сергей Иванович Наев

  • в 2014 году был руководителем сектора "Б" во время боев за Донецкий аэропорт.
  • По состоянию на начало 2015 года - начальник штаба оперативного командования "Юг".
  • С 2015 по 2017 годы был командующим оперативного командования "Восток".
  • В звании генерал-лейтенанта в конце 2017 - начале 2018 занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
  • 7 марта 2018 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко представил Сергея Наева, как вновь заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
  • 16 марта 2018 года Наев был назначен командующим Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины.
  • 6 мая 2019 года Указом Президента Украины освобожден от занимаемой должности.

Напомним, как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем руководителя Офиса президента.

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