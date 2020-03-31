RU  UA  EN

вторник, 31 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.55
НБУ:USD  27.80
Меню
Политика

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

31 марта

07:42
В Киеве мужчина пошел на страшный шаг после ссоры с возлюбленной: фото
07:17
Чем полезен березовый сок: реальные свойства и популярные мифы Lime
07:07
Изоляция с намеком на интим: сеть взорвали забавные фотожабы на карантин в Украине
06:30
Гороскоп на 31 марта: Близнецам может навредить пессимизм, а Козерогам стоит уступить
06:20
Ударят морозы до минус 6: синоптики уточнили прогноз на последний день марта
05:05
Милан "умер": появилось шокирующее видео карантина в Италии
04:15
Весна будет или нет? Сеть взорвала забавная фотожаба на пандемию
03:10
Как передается коронавирус: главную опасность раскрыли на видео
02:05
Что грозит нарушителям карантина: украинцам показали печальное фото из США
01:15
В NASA обнародовали невероятные фото астероида, который может быть старше Солнечной системы
00:10
Под Киевом "рекордно" пьяная женщина на скорости протаранила фуру: жуткие фото с места
00:09
Враг уже у нашей двери: новый глава Минздрава сделал эмоциональное заявление
Все новости

На масках заработал? "Слуга народа" под Радой "засветил" дорогое авто, видео

вторник, 31 марта 2020, 06:50
переглянути новину українською

Народный депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий приехал в Верховную Раду на дорогом элитном автомобиле.

Видео снял корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Политик был за рулем машины марки Audi e-tron quattro. Цена такого авто достигает 89 000 долларов = 2,5 миллиона гривен (1 500 минимальных пенсий).

В сети пользователи прокомментировали такое имущество нардепа. Предположили, что политик заработал деньги на продаже масок.

Как ранее сообщал "Апостроф", нардеп президентской партии Михаил Радуцкий пришел на заседание Верховной Рады с часами стоимостью около 10 тысяч долларов. В объектив камеры попала дорогостоящая модель часов Rolex, украшающая руку 18-го номера в избирательном списке "Слуги народа".

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Украинцы в шоке: на кого власть предпочитает тратить деньги во время эпидемии коронавируса

Кабмин в ожидании новых отставок: вместе с Уманским и Емцем может уйти и Криклий - СМИ

Отдать "Приват" или спасти Украину: "слуг" посадили на "вилку" Коломойского

Ни суд, ни президент нам не указ: из-за чего власть вчистую проигрывает игорному бизнесу в онлайне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: