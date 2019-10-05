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"Слуга народа" засветил в Раде часы на круглую сумму: эксклюзивные фото

суббота, 05 октября 2019, 00:34
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Народный депутат фракции “Слуга народа” и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий пришел на заседание Верховной Рады с часами стоимостью около 10 тысяч долларов.

Снимки сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

В объектив камеры попала дорогостоящая модель часов Rolex, украшающая руку 18-го номера в избирательном списке "Слуги народа" Михаила Радуцкого. Их цена в розничной продаже составляет 9 350 долларов.

Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий раньше попадал в скандал из-за фотографий его нецензурной переписки во время заседания Верховной Рады о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

Как сообщал "Апостроф", народного депутата Бориса Приходько заметили на заседании Верховной Рады с часами на руке, которые стоят почти два десятка тысяч долларов.

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