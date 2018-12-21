Кокорина и Мамаева будут судить по более тяжкой статье

Российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву поменяли статью на более тяжкую.

Если раньше им инкриминировали побои, то теперь бывшим игрокам сборной России вменяется причинение лёгкого вреда здоровью.

"Следствие в СИЗО в присутствии адвокатов перепредъявило обвинение Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и детскому тренеру Александру Протасовицкому. Теперь им вменяется часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью", - прокомментировал ситуацию адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик.

Отметим, что по этой статье футболисты могут получить до двух лет лишения свободы.

Напомним, что 8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья сначала устроили драку на стоянке, избив гражданина Беларуси Виктора Соловчука, который с травмами головы угодил в больницу. Затем компания отправилась в кофейню, где в ходе потасовки нанесла повреждения чиновнику Денису Паку и генеральному директору "НАМИ" Сергею Гайсину.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 5 декабря суд продлил футболистам меру пресечения.