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Украинец Гриб практически ослеп в российском СИЗО

пятница, 21 декабря 2018, 13:12

Украинец Павел Гриб, который содержится в СИЗО в Ростове-на-Дону, практически ослеп.

Об этом рассказала его адвокат Марина Дубровина, передает "Главком".

"Я не медик, чтобы ставить диагноз, но даже по внешним признакам видно, что состояние Павла ухудшается. Если сравнить с тем, что было в декабре прошлого года, когда я начала защищать его в суде, и тем, что есть сейчас, не обязательно быть врачом, чтобы понять: здоровье парня сдает. Его зрение значительно ухудшилось, он практически ослеп. Он часто просто не способен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть", - сказала адвокат.

Она отметила, что Павлу сложно участвовать в судебных заседаниях, так как он даже свидетелей видит плохо.

"Парень начал плохо ориентироваться: даже очень простые вещи мне надо ему объяснять по несколько раз. Не знаю, что на это влияет, возможно, всему виной сильное нервное напряжение. Ухудшилась память, он плохо запоминает", - рассказала Дубровина.

Как сообщал "Апостроф", в заключении украинского врача, профессора Василия Притулы, опубликованном в сети, приводится информация о том, что состояние здоровья Павла Гриба ухудшается, возможно кровотечение из пищевода или желудка, критически опасно для его жизни.

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