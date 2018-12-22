Суд разрешил задержание экс-министра времен Януковича

Суд разрешил задержание бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля, обвиняемого в растрате 43 млн гривен государственных средств.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры предоставить разрешение на задержание Ежеля для доставки в суд с целью решения вопроса об избрании ему меры пресечения.
Согласно информации Службы внешней разведки, Ежель, несмотря на увольнение с должности посла Украины в Беларуси в 2015 году, продолжает пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетом.
Как известно, экс-министр сейчас проживает в Минске.
Как сообщал "Апостроф", ранее Беларусь предоставила Ежелю статус беженца.