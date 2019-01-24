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​Эксперты сделали скандальное заявление о состоянии Зайцевой в момент ДТП: видео из суда

четверг, 24 января 2019, 07:48

На заседание суда по рассмотрению дела о смертельном ДТП на улице Сумской эксперты не подтвердили наличие в биологических образцах подозреваемой Елены Зайцевой опиатов.

Об этом сообщают харьковские СМИ.

В Киевском районном суде Харькова 23 января состоялось очередное заседание по делу о смертельной аварии.

В ходе разбирательства суд допрашивал экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, проводивших дополнительную токсикологическую экспертизу, результаты которой должны были показать, находилась ли Елена Зайцева в состоянии наркотического опьянение в момент совершения ДТП.

В имеющемся у суда заключении экспертов говорится: "Достоверно ответить, была ли Елена Зайцева в состоянии наркотического опьянения нельзя, в силу невозможности определить количественное содержание кодеина и фенобарбитала в ее организме".

Во время допроса первый эксперт, врач-токсиколог Владимир Чураев, заявил, что им был проведен анализ десяти томов уголовного дела.

Во время уточняющих вопросов адвокат Лариса Матвеева пыталась выяснить, различает ли эксперт состояние опьянения, вызванное употреблением лекарственных препаратов и употреблением непосредственно наркотиков. Владимир Чураев заявил в ответ, что не проводил исследований на предмет содержания кодеина и перенаправил этот вопрос своей коллеге.

В свою очередь второй эксперт, Любовь Рыбалко, заявила, что наличие опиатов в крови Елены Зайцевой она не подтверждает, отметив при этом, что выводы о состоянии Зайцевой производились методом совокупности результатов осмотра врача-нарколога Елены Федирко и токсикологического анализа.

"Врач-нарколог Федирко вчера (22 января - прим.ред.) четко заявила: было что угодно, только не состояние опьянения. Был шок, был стресс. Возможно, были реакции на травмы, которые Зайцева получила ранее. Врач-нарколог не увидела нарушений сознания или поведения", — заявил адвокат Зайцевой Мельниченко.

Прокурор Валерий Бухан в свою очередь заявил, что сегодняшний допрос экспертов поставил точку в вопросе о состоянии Елены Зайцевой в момент ДТП.

"Во время заседания эксперты не подтвердили наличие в биологических образцах Зайцевой опиатов", — подчеркнул прокурор.

Следующее заседание суда по делу ДТП на улице Сумской назначили на 28 января.

Как сообщал "Апостроф", на заседание суда по рассмотрению дела о смертельном ДТП на улице Сумская в Харькове пришла врач-нарколог, которая проверяла подозреваемую Елену Зайцеву.

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