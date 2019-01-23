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Страшное ДТП на Сумской: адвокат указал на странные моменты в заявлении нарколога о Зайцевой

среда, 23 января 2019, 09:28

На заседание суда по рассмотрению дела о смертельном ДТП на улице Сумская в Харькове пришла врач-нарколог, которая проверяла подозреваемую Елену Зайцеву.

Об этом сообщает юрист и адвокат Дмитрий Марзони на своей странице в Facebook.

"О, чудо! В заседании появилась "неуловимая" врач-нарколог Елена Федирко! Ну та самая которую "не покладая рук" уже полгода ищет наша полиция, которая проводила осмотр Зайцевой и из-за которой уже полтора года "плавает" вопрос с опиатами", - написал он.

Также Марзони отметил, что медик пришла на заседание сама.

"И с полными удивления глазами сказала: "А кто меня искал? Мне сегодня первый раз позвонили чтобы явиться в суд. Я ещё следователю скандал закатила, мол, неужели он раньше позвонить не мог". В общем полнейший трэш. Повестки не получала, телевизор не смотрю, никто никогда не звонил, телефон не меняла, полиция не приходила, с работы не звонили. Ну святая, законопослушная женщина, которую оболгали", - добавил адвокат.

Кроме этого он указал, что Федирко высказалась о состоянии Зайцевой после аварии.

"К сожалению год когда произошло ДТП Федирко забыла, но вот как себя вела Зайцева в день осмотра помнит просто идеально! Будто это вчера было! Каждую мелочь! Оказывается да, признаки наркотического опьянения она написала в акте, да, факт наличия опиатов установлен - но реально его не было. Зайцева была адекватна, просто был шок или травма. Или еще что-то. Вот же феноменальна человеческая память! Опиаты есть, а состояния нет. Это как нашли алкоголь, а человек трезвый был. Метаморфозы...", - отметил Марзони.

По его словам, врач-нарколог на вопрос почему же вы на видео говорили что после приема пенталгина нельзя сидеть за рулем - ответ, ну нельзя, ну что поделать, это же не полпачки таблеток. Судя по ее словам - наркотическое опьянение это когда человек вообще "не в этом мире". Также и пьяный тогда лишь тот, кого внесли в кабинет для осмотра.

"На вопрос почему кровь на анализ отправили если ее вообще не исследуют - сначала отвечала что ну отправили и отправила, а потом - ну это следователь виноват. Спрашивая почему человеку, который проводил анализ, дали недостаточно биологического материала (мочи) - сначала говорила что всего было достаточно, потом что следователь виноват что не взял больше ибо у нее было еще. Утверждала что миллион раз звонила следователю чтобы он взял еще, а он отказался. Интересуясь что же значит ваш вывод "наличие опиатов" - а ничего не значит, это можно было и за неделю до ДТП принять и никакого значения не имеет", - написал правозащитник.

Также он подчеркнул, что следует продолжать бороться за справедливость.

"Резюме. Очень интересная "бронебойная" дама. Конечно она очень готовилась (или ее готовили). Я не я и хата не моя. Ни за что не отвечаю. Ничего не помню. Ну только одно - Зайцева адекватна была. Мы не будем мириться с этим позором. Л.В.Фабрис, которая потеряла дочь и внучку в том страшном ДТП сегодня была в заседании. Ее мать вчера поразил обширный инсульт в 90 лет. Но несмотря на все это, хрупкая женщина находит в себе силы слушать этих "персонажей" и их "витиеватые" речи. И продолжать бороться. И мы должны. Людмилы Васильевны Фабрис нет в сети. Но я хотел бы закончить этот пост ее фото. Как символа силы духа и готовности бороться до конца, как бы сложно ни было", - написал Марзони.

Как сообщал "Апостроф", пострадавшие в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове заявили, что виновники трагедии не сожалеют о случившемся, а хотят скорейшего закрытия дела.

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