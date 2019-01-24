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Раскрыты данные о семье каннибалов, жестоко убивших в Харькове бывшего полицейского: фото и видео

четверг, 24 января 2019, 09:11

Подозреваемые в страшном убийстве и каннибализме отец и сын Костюковы прожили вместе с изуродованным трупом почти неделю.

Об этом сообщают местные СМИ.

В Орджоникидзевском районном суде не состоялось предварительное заседание по делу о харьковских каннибалах - 41-летнего жителя Великобурлукского района Максима Костюкова и его 20-летнего сына Ярослава. Причина – на слушанье не смог явиться адвокат младшего обвиняемого.

В результате судья Анна Матвиевская приняла решение о переносе предварительного слушанья на 11:30 20 февраля.

Отмечается, что на скамье подсудимых Костюков-старший попытался скрыть свое лицо, натянув на глаза черную вязаную шапку.

При этом оба обвиняемых категорически отказываются от общения со СМИ. Не общается с прессой и защитник Костюкова-отца Александр Звиряка. Мужчина сослался на то, что подзащитный не давал ему на это разрешения. Кроме того, его "клиент" вообще против присутствия журналистов на судебных заседаниях.

Напомним, 11 октября на улице Краснодарской, 173, местные жители обнаружили обезглавленное тело бывшего 45-летнего работника полиции. Труп лежал на лестнице, ведущей в подвал, и был завален мусорными пакетами. При этом у трупа частично отсутствовали внутренние органы и участки мягких тканей по всему телу. Края ран были ровными, а несколько небольших надрезов на голени даже были обработаны зеленкой.

Согласно материалам дела, со своими будущими убийцами мужчина познакомился 4 октября 2018 года. В тот злополучный день они вместе выпивали, а когда он рассказал, что раньше работал правоохранителем - ему всадили нож в шею. На следующий день Костюков-старший начал отрезать от тела погибшего куски мяса, варить его и есть. Мужчины даже угостили своим необычным "блюдом" местного бомжа.

К слову, с трупом в квартире семья Костюковых провела практически неделю. Избавится от тела им пришлось из-за того, что домой с дачи возвращался дедушка, который жил вместе с ними. Труп они выкинули в подвал ближайшего дома, а вот от головы избавится не успели. Ее как раз и нашли сотрудники полиции во время обыска на балконе.

Отец - 41-летний Максим Костюков

Сын - 20-летний Ярослав Костюков

Как сообщал "Апостроф", злоумышленники, которые 4 октября убили бывшего полицейского и отрезали от его тела голову, также отрезали куски мяса от тела, варили и ели.

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