​Зайцеву готовят к досрочному освобождению: в сети указали на важные детали

Фигурантке ДТП на Сумской Елене Зайцевой пытаются уменьшить срок и создать предпосылки для досрочного освобождения в будущем.

Об этом написала на собственные странице в Facebook журналистка Татьяна Доцяк.

Журналистка обратила внимание на скандальные показания врача-нарколога Елены Федирко, которая подтвердила факт приема Зайцевой опиатов, но отказалась указать, что она была в состоянии опьянения.

"Федирко подтвердила невыполненную позу Ромберга, шаткую походку, вялость, суженные зрачки. Ибо не могла не подтвердить. Иначе - статья. Но было ли это был наркотическое состояние - не знает. Предполагает, что это мог быть результат черепно-мозговой травмы. Но в Зайцевой черепно-мозговая травма не подтвердилась", - написала журналистка.

Она напомнила, что из всей группы опиатов в моче Зайцевой нашли только кодеин, на который тест-полоска реагирует только тогда, когда его количество составляет 300 нг на мл.

"Я вам скажу, что количество - это манипуляции. Один скажет - бутылка вина - это фигня, другой - что будет в драбадан. И именно для этого есть грань - 0,2 промилле, после которых все - виноват. И не важно, в тебя 0,5 промилле, или 2 промилле. Так же с кодеином. Предел - 300 нг на мл", - подчеркнула Доцяк.

Журналистка заявила, что такие действия следователей были предсказуемыми.

"Все это было предсказуемо. Не для того все они вместе со следователем усердно работали на этапе следствия. С самого начала Зайцевы понимали, что ей сидеть. Вопрос был лишь в том, сколько. Все делали, чтобы уменьшить срок в первой инстанции. Еще меньше в апелляции. Затем досрочное освобождение. И обременения в их планы не входило", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", по делу о смертельное ДТП на улице Сумской в Харькове ситуация с анализами подозреваемого Елены Зайцевой была хорошо спланирована.